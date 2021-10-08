شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: أخطط لإعادة إحياء الأغانى ألحان بليغ حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سميرة سعيد، إن الموسيقار بليغ حمدى بمثابة أغلى الناس لديها ومن أكثر الناس الذين أثروا عليها من خلال لمساته الفنية وطريقة أدائه الجيدة.

وأضافت الفنانة سميرة سعيد، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى والذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، أنها تسير حتى الآن على نصائحه في الأداء وإدارة الصوت، متباعة: بليغ حمدى من أول الناس الذين اكتشفونى وقال لى أنتِ في يوم من الأيام هتكونى حاجة كبيرة، وهو من الناس التي تنبأت بأن سيكون لى مستقبل كبير.

وتابعت الفنانة سميرة سعيد: عمرى كان 12 عاما في أول لقاء مع بليغ حمدى، لافتة إلى أن عبقرية بليغ حمدى تتمثل في عدم تقديمه أغنية تشبه الأخرى طوال تاريخه الفني، كما أن ألحان بليغ حمدى مستمرة حتى الآن وتتكرر في أغانى جديدة، كما يعد رائدا في تجديد الغناء، مستطردة: أخطط لإعادة إحياء الأغانى التي لحنها بليغ حمدى.