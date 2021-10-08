شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى: وأنا صغير كان شعرى أصفر وعينى ملونة واشتريت شقة فى العجمى بـ10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمد هنيدي ضيفا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدث عن أول شقة اشتراها في العجمى، قائلا: "كان حلمى أسكن في العجمى، وأول شقة اشترتها كانت بـ10 جنيهات، وقتها كنت بتمشى في العجمى وموافق أشترى أي حاجة بسيطة وكان معايا صديقى أحمد عبد الله وفى حد بتاع عقارات بيورينى شقة في أول دور وهى غرفتين وقالى خدها فقلتلها مش معايا فلوس، فقالى معاك كام قلتله معايا 10 جنيه، قالى هاتها ونكتب العقد وبعد كدة فضلت أقسطها".

وأضاف هنيدي: "الفنان محمود عبد الغفار كان في وقت مدير لسينما العجمى وكان مسيطر أوى في العجمى، وهو كان عاوز يخدمنى وقاعدين أنا وهو ومراتى وبنهزر بقوله قدام ربنا يسهل عاوز أجيب فيلا، وقالى تعالى في فيلا نروح نتفرج عليها وكانت الساعة 1 بليل، وأنا أصلا مش معايا فلوس ليها، ولما روحنا والدنيا لقيناها ضلمة جدا وشكلها مفيش حد فقلنا ننط من فوق السور نتفرج عليها من بره وبكرة نبقى نشوفها من جوا".

وتابع هنيدي: "فجأة النور نوّر ولقينا ناس كتير ماسكين شوم، وطبعا عندهم حق ناس جاية تسطو على الفيلا وربنا أكرمنى بواحدة ست عرفتنى وبتقولى هو أنت وقالتلهم استنوا وكانت هي طوق النجاة ليا، وببص بعد كدة ملقتش محمود جنبى ولقيته واقف بره".

وعن الطفولة قال هنيدي: "وانا صغير كانت أحلى حاجة إنى أروح أتفسح في القناطر وجنينة الحيونات، وكان شعرى أصفر وعينى ملونة".



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى