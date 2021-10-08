شكرا لقرائتكم خبر عن اتكعبل على السلم.. هنيدى يروى لحظات مرعبة تعرض لها فى شقة مسكونة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمد هنيدي ضيفا في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدث عن علاقته بالعالم السفلى وهل تعرض لموقف مرعب، وقال: "أنا لا أسعى لهذا أبدا ولا أتكلم فيها، ولما جينا هنعمل فيلم يا أنا يا خالتى فقالوا لنا نقعد مع ناس دجالين وكدة وقلتله لا ليه نقعد احنا هنمثل وخلاص، لأن من صغرنا ربونا فى إمبابة أن اللى يمشى بليل يطلعله عفريت".وروى هنيدى موقفا مرعبا وقال: "وقت مسرحية حزمنى يا اخدت سلفة من الفرقة 600 جنيه لأنى كنت عاوز أقعد في شقة لوحدى وكان معايا صديقى أحمد عبد الله، وقعدنا في الزمالك وكان معايا عود وقتها، وطلعنا وحطينا الشنط وقلنا نريح شوية، وفاجاة سمعنا في المطبخ أكن في حد بيعمل حاجة وصوت طبخ وحلل، وأنا حسيت انى اتشليت ومش عارف أقول أي حاجة، والصوت يعلى".

وتابع هنيدي: "قلت لأحمد عبد الله هو انت سامع ولا أنا بتهيالى فأكدلى أنه سامع وقالى إنه حاسس إن السقف بينزل علينا، فقلتله طيب احنا هنستنى لما نموت يعنى، قمنا نلم حاجاتنا عشان نمشى والصوت بيعلى أكتر، لدرجة من واحنا نازلين اتكعبلت على السلم ووقعت، وأحمد عبد الله وقع عليا والعود اتكسر، وبالصدفة لقينا الراجل اللى خلانا نسكن فيها وقالنا إيه ده هو محدش قالكم وطلعت الشقة مسكونة".

وعن تكريمه بمهرجان الجونة العام الماضى قال: "المهندس نجيب ساويرس كلمنى وقالى، وكنت مبسوط أوى، واكتر حاجة هزتنى في التكريم إنى لقيت نجوم مصر بيقفوا يحيونى بحب ودى نعمة كبيرة أوى".



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى



محمد هنيدي فى ضيافة منى الشاذلى