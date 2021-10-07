شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تقترب من انتهاء تصوير مسلسل "ع الهامش" مع صبرى فواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تودع الفنانة نرمين الفقى حكاية "ع الهامش" من مسلسل "إلا أنا" بعد يومين فقط، حيث تشارك فى بطولتها مع عدد كبير من الفنانين منهم صبرى فواز، جيهان خليل، محمود عمرو ياسين، وهايدى رفعت، وتأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد شفيق، وتجسد نرمين الفقى دورسيدة متزوجة من صبرى فواز ولديها منه ابنان في مرحلة الشباب وتمرالعائلة بالعديد من التقلبات خلال الأحداث.



نرمين الفقى واحمد شفيق وصبرى فواز نرمين الفقى واحمد شفيق وصبرى فواز



احمد شفيق ونرمين الفقى احمد شفيق ونرمين الفقى

"ع الهامش" هي الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، بعدما عرضت قناة dmc حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى، وحكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، وتعرض حالياً حكاية "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

يذكر أن نرمين الفقى شاركت في مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى هما "ضل راجل" مع ياسر جلال ونور اللبنانية ومحمود عبد المغنى وإخراج أحمد صالح، و"النمر" مع محمد إمام وهنا الزاهد، أما صبرى فواز فيعرض له حالياً في السينمات فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وخالد الصاوى وأحمد خالد صالح.