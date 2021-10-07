كاظم الساهر يظهر بملامح غريبة ووجه شاحب في أحدث فيديو له هل هو مريض ؟! – شاهدوا كيف بدا

كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 08:56 مساءً - وجّه الفنان العراقي كاظم الساهر رسالة إلى المصريين والجيش المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر لعام 1973.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه كاظم الساهر على حسابه بموقع تويتر إلا أنه ظهر بملامح غريبة ووجه شاحب جدًا، حيث لاحظ عليه المتابعين تبدل ملامحه، حتي أن بعضهم ظن في استخدام كاظم لـ”فلتر” اثناء تصوير الفيديو، كما ذهب اخرون انه مريض خلال تلك الفترة.

وقال الفنان الشهير: “إخوتي أحبتي في أم الدنيا مصر بمناسبة انتصارات أكتوبر تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمــة، دمتم دائمًــا بمحبــة وســلام.. صديقكم كاظم الساهر”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/KadimAlSahirORG/status/1445818935782219779?ref_src=twsrc%5Etfw

من ناحية أخرى يحيى النجم كاظم الساهر، أولى ليالى سلسلة “أمسيات خالدة” الغنائية التي تنطلق فى شهر أكتوبر الجارى، وستقدم هذه الأمسيات كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة، وذلك ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

لا يفوتك مشاهدة |كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاده الـ 64

وقال الساهر: “أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث المرتقب إكسبو 2020 دبي، وذلك في أول ليلة مـن «أمسيات خالدة» ، ستكـون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية “.

وأضاف”: فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر، إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة”.

هذا وتعد سلسلة « أمسيات خالدة »، إحدى الفعاليات المميزة التي سوف يقدمها الحدث العالمي الكبير للجمهور، حيث تتألق كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم لتقدم عروضاً مبهرة وملهمة، تجسد شعار الحدث الدولي الاستثنائي وموضوعاته وقيمه.

وستحتضن ساحة الوصل العملاقة، أيقونة موقع إكسبو 2020 بالإضافه إلي أحدث معالم مدينة دبي الحضارية، سلسلة «أمسيات خالدة» على مدى فترة إقامة الحدث الدولي، حيــث سيقدم مشاهير الفن عروضاً حية بحضور جمهور من أنحاء العالم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت