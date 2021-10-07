تنطلق 10 أكتوبر الجاري.. عرض أول لـ48 فيلما في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي 2021

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

يقدّم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب خلال فعاليات دورته الثامنة التي تنطلق 10 أكتوبر الجاري 48 فيلماً تُعرض لأول مرة ضمن 7 فئات مختلفة.



وتشمل فعاليات دورة هذا العام العرض الأول لستة أفلام على مستوى العالم و34 فيلماً في منطقة الشرق الأوسط وأربعة أفلام على مستوى دول الخليج وأربعة أفلام في دولة الإمارات.

وتضم قائمة الأفلام التي تُعرض لأول مرة في العالم ضمن فعاليات المهرجان فيلمين إماراتيين الأول بعنوان "صدمة الطفولة" للمخرجة الإماراتية صفاء عزرايش و فيلم "لا تستسلم" للمخرجة الإماراتية سارة العلي ويتنافس الفيلمان ضمن فئة "أفلام خليجية قصيرة".

كما تضم القائمة فيلم "طعم حلو للظلام" باللغة الفارسية للمخرجة ميترا رئيس محمدي.

وتشهد فعاليات دورة العام الجاري من المهرجان العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة "الجولة الأخيرة" من بين 34 فيلماً تُعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتشمل قائمة الأفلام التي تُعرض للمرة الأولى في دول الخليج فيلم "القارب الصغير الذي أراد الطيران" الذي حاز على جائزة فئة أفضل فيلم للأطفال ضمن جوائز المهرجان العالمي لأفلام الرسوم المتحركة 2020.

كما تضم القائمة فيلم "الميتم" للمخرجة الأفغانية شهربانو سادات وفيلم "في حلمي" للمخرج التركي مراد شيري وفيلم "باركود" للمخرج السعودي محمد الغامدي.

وتضم الأفلام التي تحتفي بعرضها الأول في دولة الإمارات فيلم "أندير" للمخرجة الكازاخية ألينا مصطفينا الذي فاز بجائزة اللجنة التحكيمية الخاصة ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي – مهرجان الفيلم المستقل بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم وثائقي ضمن جوائز مهرجان أجيال السينمائي في قطر 2020.

وتشمل القائمة فيلم "وضع مريح" الذي أخرجه عدد من الأطفال من الفئة العمرية 8-12 عاماً من جمهورية أوزبكستان وفيلم "الست" للمخرجة سوزانا ميرغني وفيلم "حجب" للمخرج السعودي محمد العتباني.

وتقام دورة العام الجاري من المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات عن بُعد بشكل كامل وتعرض أكثر من 80 فيلماً على مدار أيامها الستة وتتيح لهواة السينما من الأطفال والناشئة مشاهدة كافة تلك الأفلام مجاناً من خلال التسجيل عبر الرابط www.siff.ae.