شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى: معنديش مانع أغنى مهرجانات أو أعمل دويتو مع عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم حميد الشاعرى ضيفا على برنامج "ملوك الترند"، الذى يعرض على تليفزيون"الخليج 365" ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وخلال اللقاء كشف الشاعرى عن أهم المطبات والمعوقات التي واجهها في بداية حياته، حيث قال:"إنه كان يعمل بأحد المطاعم فى فرنسا فى بداية حياته، وكان يجمع أموالا من هذا العمل البسيط، ليوفرها ويذهب بها ليسجل أغنيته".

وعن رأيه فى أغانى المهرجانات، قال الشاعرى، إنه يهوى هذا الفن وسماعه، ومن الممكن أن يقوم بتقديم دويتو مع صوت قوى فيهم منهم على سبيل المثال المطرب عمر كمال.

يذكر أن النجم حميد الشاعرى يستعد لتسجيل ديو غنائى جديد يجمعه بالنجم محمد منير فى أغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان "مين يستاهلك"، وهذا هو الديو الثانى الذى يجمعهما سويًا بعد ديو "أكيد" الذى تم تقديمه عام 1986.

يذكر أن آخر أعمال حميد الشاعرى كانت مشاركته فى كليب "زحمة الأيام"، الذى جمعه بنجوم التسعينيات وهم مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب إخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.