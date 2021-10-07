شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يختار مرشحيه لانتخابات التجديد النصفى بالمهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى نقابة المهن التمثيلية انتخابات التجديد النصفى 5 نوفمبر المقبل، واختار الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين مرشحيه وجاءت قائمته كالتالى: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

وقال الدكتور أشرف زكى فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه لأول مرة يعلن عن موقفه وعن الأسماء التي سوف يعطى لها صوته فى الانتخابات، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة، وحتى نستكمل المسيرة سويا.

كانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، قد تقدمت بالتهنئة للرئيس السيسى، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، مؤكدة عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

وجاء فى بيان النقابة: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية – القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخالص التهانى بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخا مجيدا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت فى صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل..

واختتم البيان: "حفظ الله مصر عزيزة أبية وصان أرضها حرة كريمة ووفق أهلها قيادة وشعبا إلى سبل التقدم والرخاء تحيا مصر".