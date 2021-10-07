شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تكشف عن أفضل هدية قدمتها لنفسها فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة بشرى رسالة شكر لكل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها، معبرة عن سعادتها الكبيرة بكل رسائل التهنئة، كما أشارت إلى أن أفضل هديتها قدمتها لنفسها هذا العام هو "تلف هاتفها".

وقالت النجمة بشرى، في رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "تليفوني باظ وشايفة ان احلى هدية اقدمها لنفس السنة دي هي انى ما اصلحوش في القريب العاجل وسأكتفى بهاتف للأسرة فقط، ولا اعرف متى سوف أقرر شراء تليفون جديد، شكرا لكل الغاليين ومن هنأني بعيد ميلادي حقيقي شعرت بسعادة كبيرة من الجميع اثرت فيا تأثير كبير واشكر جهودكم كثيرا من كل قلبي".



بشرى على انستجرام

وأضافت:" وأعتقد إنني احتاج لإجازة من كل أسباب الصخب حولي خاصة وسائل التواصل الاجتماعي إلى لقاء تقرره الأقدار".

وكانت قد احتفلت النجمة بشري بعيد ميلادها بصحبة النجمة الكبيرة يسرا، وشاركت بشرى صورة تجمعها بها من حفل عيد ميلادها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق : "العيد ميلاد من غير يسرا ما يبقاش عيد ميلاد ...نجمة مصر والوطن العربى و نجمة قلوبنا كلنا ...لما شوفتها قلبى دق 3 دقات و هيفضل يدق كل ما اشوفها ...احلى هدية".