شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد: غنائى أمام الرئيس السيسى زادنى قيمة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية ديانا حداد في إحياء احتفالات نصرأكتوبرالمجيد، وقالت حداد، في حوارها لتلفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي، إن الغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى شرف، وزادها قيمة، خاصة وأنها المرة الأولي التي تشارك فيها باحتفالات نصر أكتوبر، مؤكده أنها تعشق مصر وأهلها



ديانا حداد وعلي الكشوطي



ديانا حداد



ديانا حداد



ديانا حداد وعلي الكشوطي

وأضافت ديانا حداد أنها تشتاق لأهل مصر، مؤكده أنها غابت عنها فترة ولكنها ستعود قريبا بعدد من الأعمال المصرية.

واستكملت ديانا حداد حديثها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنسان بمعني الكلمة وأنها لمست ذلك من خلال طريقة تعامله مع الناس، مؤكدة أنه متواضع داعية الله أن يحفظه وأن يديم علي مصر الأمن والأمان.



ديانا حداد وعلي الكشوطي



ديانا حداد وعلي الكشوطي

وأوضحت ديانا حداد أنه تمت دعوتها للمشاركة بالغناء في الاحتفال مؤكدة أن أغنيتها علي مسرح الحفل جاءت لكل فئات الشعب المصري، معبرة عن سعادتها بتفاعل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفل، داعية الله أن يكون لها نصيب وتشارك مرة أخري في هذا الحدث.



ديانا حداد وعلي الكشوطي



علي الكشوطي

وأشارت ديانا حداد إلى أنها تلاحظ تغير جذري وملموس في مصر، علي مستوي الطرق والنظام والتوسعات، مؤكده أن ذلك يدل علي أن الرئيس السيسي حريص علي إسعاد مواطنيه، وشعب مصر يستحق الخير، فهو شعب مضياف ويقدر الفن والفنانين، ومصر بها طاقة إيجابية منذ أيام الأنبياء والرسل ولها فضل كبير علي الشعراء والملحنين والممثلين أيضا، داعية الله أن يدم علي مصر الافراح والنصر.