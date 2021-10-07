بشرى تعتزل مواقع التواصل الإجتماعي: "تليفوني باظ وسأكتفي بهاتف للأسرة فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة بشرى، اعتزال مواقع التواصل الإجتماعي، والإكتفاء بهاتف للأسرة فقط.

وكتبت بشرى، عبر حسابها على إنستجرام: "تليفوني باظ وشايفة إن أحلى هدية أقدمها لنفسي السنة دي هي إني مصلحوش في القريب العاجل، وسأكتفي بهاتف للأسرة فقط ولا أعرف متى سأقرر شراء تليفون جديد، شكرا لكل الغاليين، ومن هنأني بعيد ميلادي، حقيقي شعرت بسعادة كبيرة من الجميع أثرت فيا تأثير كبير وأشكر جهودكم كثيرا من كل قلبي".

وأضافت: "أما بخصوص العمل فيمكن التواصل مع مكتبي أو أحد أعضاء فريق العمل الخاص بي، وأعتقد أنني أحتاج لإجازة من كل أسباب الصخب حولي، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، إلى لقاء تقرره الأقدار".

وكانت الفنانة بشرى، قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، وطالب زوجها سالم هيكل من أصدقاء زوجته، تسجيل فيديو لها، لنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، احتفالًا بعيد ميلادها الذي وافق يوم 5 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن الفنانة بشرى، تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "معالي ماما" إخراج أحمد نور، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.