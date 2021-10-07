صلاح عبدالله يكشف عن قصيدة بمناسبة الذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان صلاح عبدالله، عن قصيدة يشارك بها جمهوره بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر.

وكتب عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "من يونيو٦٧ لأكتوبر٧٣ كتبت من ٤٨ سنة.. كانوا سِت سنين عدوا الستة.. أكتوبر قالها في يوم ستة، من الساعة إتنين للساعة ستة، عبروا الأبطال عبروا الأبطال، وهزمنا يأسِنا وآلامنا، ورفعنا رأسِنا وعلمنا، وقلنا للكون أحلامنا، ما كانتش مُحال، ماعادتش مُحال".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله، الفيلم الكوميدي "الإنس والنمس" وشاركه البطولة محمد هنيدي، صابرين، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة.