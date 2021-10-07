بعد 3 شهور من رحيلها.. دلال عبد العزيز تتصدر بوستر فيلم "فرق خبرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد 3 شهور من رحيلها، تصدرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز البوستر الرسمي لفيلم "فرق خبرة"، الذي يشاركها بطولته الفنان محمد الشرنوبى، والفنانة هدى المفتي.

وظهرت النجمة الراحلة دلال عبد العزيز متصدرة البوستر، بجوارها الفنانة هدى المفتي، والفنان محمد الشرنوبي، الذي نشره على صفحته في موقع فيس بوك، وكتب:"لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا؟".

فيلم " فرق خبرة" بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، طه دسوقي، تأليف وإخراج شريف نجيب، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، بعد معاناة مع فيروس كورونا لمدة 3 أشهر تقريبا، ودفنت في مقابر الوفاء والأمل بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي يوم الخميس 20 مايو 2021.