ممثلة مصرية شهيرة؛ بدأت حياتها كمذيعة في قناة أمريكية.. ثم دخلت مجال التمثيل وبرعت في لعب دور الفتاة الشريرة علي الشاشة.. ركز في الملامح جيدًا

كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 07:05 مساءً - انتشرت على السوشيال ميديا صورة لطفلة تبلغ من العمر قرابة الـ4 سنوات، وكتب عليها أنها لفنانة شابه شهيرة في مرحلة طفولتها، وظهرت في تلك الصـــورة وهي ترتدي فستان أحمر وتبتسم إبتسامة خفيفة.

وشارك الصورة عدد كبير من الجمهور، فهم لم يصدقوا أن هذه هي الفنانة التي ذكر اسمها أعلى الصورة، فهناك اختلاف في الملامح والشكل بسبب التقدم في العمر.

أنها الفنانة المصرية “دينا فؤاد“، التى أستطاعت بتلك الصورة من طفولتــهــا أن تحصد كم هائل جداً من الإعجابات التعليقات، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. ومجموعــة الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .

ولدت الممثلة «دينا فؤاد» في 25 يوليو عام 1987م في قرية شها بمحافظة المنصورة، وقد عملت في بدء حياتها مذيعة بقناة الحرة الفضائية الأمريكية، وقدّمت واحد من أهم البرامج الاجتماعية السياسية في تلك الفترة.

انطلاقتها الفنّية كانت من خلال مسلسل (الدالي) عام 2007م عندما رشحها الفنان الراحل (نور الشريف) للقيام بدور ابنته الكبرى (هبة)، ثم شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية وبرعت في لعب أدوار الشر من خلال العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة.

وتزوّجت دينا فؤاد بمنتج ومخرج البرامج «شريف عبد العزيز» بعد قصّة حب نشأت بينهما عندما كانت دينا مقدّمة برامج على قناة الحرّة ، ورزقا بابنتهما الأولى والوحيدة “زينة” في 19 يناير عام 2008 ، وانفصلا الزوجان عام 2010 .

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هذا وعبرت دينا فؤاد عن سعادتها للنجاح الذى حققته شخصية “مروة”، التى جسدتها فى حكاية “ماريونيت” على شاشة قناة الحياة، ضمن “مسلسل ورا كل باب“، وقالت: لم أتوقع ردود الأفعال الإيجابية السريعة حول العمل والشحصيات التى جسدناها والتى أثارت جدلا ومناقشات على منصّات التواصل الاجتماعى.

وأكدت دينا فؤاد أن الحكاية حققت الغرض منها، وبعثت برسالة هامة جدًا لكــل الأزواج والزوجات، ودقت ناقوس الخطر حول العلاقات الزوجية والمخاطر التي تواجهها بسبب الملل، وألقت الضوء على خطر السوشيال ميديا والجروبات التى تؤدى إلى خراب البيوت أحيانا.

وقالت دينا فؤاد: حكاية ماريونيت جذبتنى منذ قرائتى الأولى للسيناريو لأنها تمس الواقع، ووجدتتها برغم أنها حكاية شديدة الخصوصية إلا أن كثيرين سيجدوا أنفسهم وحياتهم وعلاقاتهم فيها.

كما أعربت دينا عن سعادتها بإختيارها لشخصية مروة عن طريق سينرجي والمخرج أحمد صالح مخرج الحكاية، لافتة إلى أن هذه الشخصية جديدة عليها تمامـًا، ولم تجســدهــا من قبل وتحمل انفعالات متشابكة ومشاكل عديدة تعاني منها السيدات المتزوجات.

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