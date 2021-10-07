شاهد .. والدة نداء شرارة تخطف الأنظار في الظهور الأول لها .. والمتابعون : ” كأنها أختك “

كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 07:05 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية ” نداء شرارة ” صورة تجمعها بوالدتها في الظهور الأول لها عبر حسابها على إنستجرام خلال تواجدهما في مهرجان جرش .

وظهرت نداء شرارة في الصورة إلى جانب والدتها من كواليس المهرجان وكتبت في تعليقها عليها معربة عن حبها لوالدتها : ” أنا صنيع أمي .. فإذا استحسنت خُلقي ورأيت مني خيراً لا تشكرني بل ادعُ لها .. ما شاء الله ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير الذين أشاد الكثير منهم بمحبة نداء شرارة لوالدتها .. كما تحدث البعض حول احتفاظ الأخيرة بشبابها حتى بدا عليها أنها شقيقة نداء وليست والدتها .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” ماشاء الله مبينة أختك ” و ” ماشاء الله الله يحفظها الوالدة كأنها أختك ” و ” ماشاء الله تبارك الله قمرين افتكرتها أختك والله يا نداء ” .