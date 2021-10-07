كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 07:05 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية ” نداء شرارة ” صورة تجمعها بوالدتها في الظهور الأول لها عبر حسابها على إنستجرام خلال تواجدهما في مهرجان جرش .
وظهرت نداء شرارة في الصورة إلى جانب والدتها من كواليس المهرجان وكتبت في تعليقها عليها معربة عن حبها لوالدتها : ” أنا صنيع أمي .. فإذا استحسنت خُلقي ورأيت مني خيراً لا تشكرني بل ادعُ لها .. ما شاء الله ” .
وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير الذين أشاد الكثير منهم بمحبة نداء شرارة لوالدتها .. كما تحدث البعض حول احتفاظ الأخيرة بشبابها حتى بدا عليها أنها شقيقة نداء وليست والدتها .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” ماشاء الله مبينة أختك ” و ” ماشاء الله الله يحفظها الوالدة كأنها أختك ” و ” ماشاء الله تبارك الله قمرين افتكرتها أختك والله يا نداء ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. والدة نداء شرارة تخطف الأنظار في الظهور الأول لها .. والمتابعون : ” كأنها أختك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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