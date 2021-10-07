تعرفوا على شبيهة نيكول سابا الممثلة «التركية» الشهيرة؛ لن تصدقوا الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 07:05 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للنجمة التركية “برجو أسمر صوي” الملقبة لدي الجمهور بشبيهة نيكول سابا، حيث يعتبرونها تشبه النجمة اللبنانية نيكول سابا كثيراً بملامحها وإطلالاتها.

وقد أشاد متابعي النجمة التركية على إنستجرام من العالم العربي والغربي بروعة إطلالاتها التي تظهر بها دوماً مشيرين أنها جميلة وترتدي أزياء تزيد من جمالها وجاذبيتها.

النجمة التركية “برجو أسمر صوي” الملقبة بشبيهة نيكول سابا

النجمة التركية “برجو أسمر صوي” الملقبة بشبيهة نيكول سابا

برجو أسمر صوي هي واحدة من أشهر نجمات تركيا وأكثرهم نشاطاً على مواقع التواصل الاجتماعي إذ تتمتع بشهرة عالية جداً بعد أن كانت وصيفة لملكة جمال تركيا عام 1997م كما أنها شاركت في عدة من الأعمال الدرامية التركية .

النجمة التركية “برجو أسمر صوي” الملقبة بشبيهة نيكول سابا

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وعلى الصعيد الفنى، تعيش الفنانة نيكول سابا، الفترة الحالية حالة من النشاط الفني من ناحية الغناء والتمثيل، وذلك بعد تكريمها مؤخراً في أحدى المهرجانات الكبرى بالقاهرة.

وصرحت نيكول، أنها تستعد لطرح أغنية جديدة تحمل إسم «الباب يفوت جمل»، وتتعاون فيها مع الشاعر “أمير طعيمة” ومن ألحان محمد يحيي وتوزيع على فتح الله، ومن المقرر طرحها خلال أيام.

وقالت نيكول:«أنا مش دلوعة وأحب دائمًا أن تكون عناوين أغنياتي فيها رسائل واستقلالية لأي فتاة تحب أن توجه رسائلها من خلالها، واسم «الباب يفوت جمل» ليست مقصودة بها شخص معين».

يُذكر أن النجمة اللبنانية، أقامت حفلا غنائيًا ضخمًا الأيام الماضية بمدينة العلمين الجديدة وحضرها عدد كبير من الجمهور وحملت شعار «كامل العدد».

وكانت نيكول سابا قد طرحت مؤخرًا أغنية “الجو حلو”، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع «يوتيوب»، وغنتها لأول لايف مرة بحفلهــا الماضــي بمدينة العالميــن الجـديـدة، وهي من كلمات الشاعر الغنائي شريف عبيد، ومن الحان محمد يحيي، وتوزيع أمين نبيل، وتظهر نيكول خلال الكليب بإطلالات صيفية عديدة وبألوان مبهجة.

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