شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد زوجة أحمد حاتم فى مسلسل "أنا وهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة هنا الزاهد فى دور زوجة الفنان أحمد حاتم خلال أحداث مسلسل "أنا وهى"، وتدخل فى صراعات معه بسبب الغيرة عليه، وتتوالى الأحداث الذى تدور في 8 حلقات للعرض على أحد المنصات الرقمية قريباً.

يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز أوقف تصوير العمل لمدة أسبوعين، من أجل تغيير الديكورات، حيث يعمل عبد العزيز على معاينة أماكن تصوير جديدة من أجل المشاهد الخارحية، وذلك بعد إنهائه عدد من المشاهد الداخلية داخل ديكور شركة بالقرية الذكية، والعمل من تأليف مصطفى حمدى.

مسلسل "أنا وهى"، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما

واستطاع أحمد حاتم وهنا الزاهد تكوين ثنائية فنيه خلال العامين الماضين، إذ قدما فيلم "قصة حب" فى إطار رمانسى، مع المخرج عثمان أبو لبن وحقق نجاحاً لافتاً، وبعدها قدما فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد العام الماضى في اطار من الفانتازيا والكوميديا، كما اجتمعا في حكاية "لو كنت يوم انساك" من مسلسل حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.