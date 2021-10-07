شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى وبشرى تتصدران بوستر حدوتة "مش مبسوطة" من "زى القمر".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانتان داليا مصطفى وبشرى البوستر الدعائى لحدوتة "مش مبسوطة" من مسلسل "زى القمر" والمقرر بدء عرض حلقاتها على قناة cbc بعد غد السبت، حيث تعد هذه الحدوتة السادسة من العمل الذى يشاركهما البطولة فيه أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.



بوستر حدوتة مش مبسوطة من مسلسل زى القمر

وعرضت قناة CBC خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، و"اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق.

وانتهت بشرى مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد "معالى ماما" والذى يشارك في بطولته محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاورى، وعلاء مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام وتأليف لؤى السيد وإخراج أحمد نور.

يذكر أن داليا مصطفى يعرض لها حالياً مسلسل "الحرير المخملى" على إحدى المنصات الرقمية، والعمل بطولة مصطفى فهمي، أحمد وفيق، هاله فاخر، أحمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، مها أبوعوف، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، إسلام جمال، محمد الصاوي، وعدد من الفنانين الشباب.