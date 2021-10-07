بعد شهرين على رحيلها .. دلال عبد العزيز تتصدر بوستر هذا الفيلم

كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - نشر الفنان ” محمد الشرنوبي ” عبر حسابه على إنستجرام صورة من البوستر الدعائي لفيلمه الجديد ” فرق خبرة ” والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائي .

وتصدرت صورة الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” بوستر الفيلم على الرغم من وفاتها وظهر بجوارها كلا من الفنان محمد الشرنوبي والفنانة هدى المفتي .

ويبدو أن الفيلم كان قد تم تصويره منذ فترة طويلة ولكن تأجل طرحه في دور العرض السينمائي .

وكتب محمد الشرنوبي في تعليقه على الصورة : ” لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا ؟ .. البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة ” .

يذكر أن فيلم فرق خبرة بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه دسوقي .. ومن تأليف وإخراج شريف نجيب .