كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - نشر الفنان ” محمد الشرنوبي ” عبر حسابه على إنستجرام صورة من البوستر الدعائي لفيلمه الجديد ” فرق خبرة ” والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائي .
وتصدرت صورة الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” بوستر الفيلم على الرغم من وفاتها وظهر بجوارها كلا من الفنان محمد الشرنوبي والفنانة هدى المفتي .
ويبدو أن الفيلم كان قد تم تصويره منذ فترة طويلة ولكن تأجل طرحه في دور العرض السينمائي .
وكتب محمد الشرنوبي في تعليقه على الصورة : ” لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا ؟ .. البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة ” .
يذكر أن فيلم فرق خبرة بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه دسوقي .. ومن تأليف وإخراج شريف نجيب .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهرين على رحيلها .. دلال عبد العزيز تتصدر بوستر هذا الفيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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