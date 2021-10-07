يارا تتصدر محركات البحث ومليون مشاهدة لـ”ميلت” في أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية يارا الجديدة “مليت” أكثر من مليون مشاهدة بعد 5 أيام على صدورها على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكانت يارا قد تصدّرت “الترند” في “تويتر” ومؤشرات البحث في غوغل بعدما أصدرت كليب أغنية “مليت”.

أغنية “مليت” رومانسية بإمتياز وهي مزيج بين الموسيقى والغناء، رائعة بدءاً من الكلام الى اللحن الى التوزيع اضافة الى الفيديو الكليب بتوقيع نويل باسيل وصوت يارا التي أدت الأغنية بإحساس وأداء مُبهرين.

الجدير ذكره أن هاشتاغ “#يارا_مليت” تصدّر خلال الأيام الماضية الترند على موقع “تويتر” في لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب وتونس ومصر وعدد من البلدان العربية وتركيا، وحرص محبو يارا من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديدها وتهنئتها.