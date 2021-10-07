ملكة جمال هولندا تتخلّى عن حلمها بالتاج العالمي لوصيفتها الأولى!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إنسحبت ملكة جمال هولندا ديلاي ويليمشتاين من مسابقة جمال العالم، رافضة السفر إلى بورتوريكو حيث تقام المنافسة النهائية على اللقب. وأرجعت ملكة الجمال، البالغة من العمر 21 عاماً، السبب الى عدم رغبتها في أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي يعتبر شرطاً أساساً ينبغي للمتسابقات الالتزام به من أجل التمكن من السفر.

وقالت: “رغم ضياع فرصة تحقيق حلمي إلا أنني لا أشعر بالندم على قراري. أبواب أخرى ستفتح أمامي”.

وذكرت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية أنه سيتم استبدال ويليمشتاين بِليزي دوب وهي الوصيفة الأولى لملكة جمال هولندا.

وصرّحت ويليمشتاين لوسائل إعلام هولندية أن حلمها كان دائماً الفوز بلقب ملكة جمال العالم.

ولفتت ويليمشتاين في منشور عبر حسابها على “إنستغرام” إلى أنها فكرت في قرارها لأشهر عدة، وواصلت تأخير اتخاذ قرار التطعيم لحين اتصال منظمي مسابقة ملكة جمال العالم بها.

وذكرت أنها اتخذت القرار بالرفض عندما طلب منها المنظمون تحديد موعد للتطعيم.