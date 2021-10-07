كاظم الساهر وتهنئة من القلب للشعب المصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدّم الفنان العراقي كاظم الساهر تهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر، وقال في تهنئته: “إخوتي وأحبّتي في أم الدنيا مصر، بمناسبة انتصارات أكتوبر، تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمة”.

وختم قائلاً: “دمتم دائماً في محبة وسلام، صديقكم كاظم الساهر”.

من جهة أخرى، يلتقي الجمهور الساهر بعد انقطاع سنتين عن الحفلات في “إكسبو 2020” بدبي في 15 من شهر تشرين الاول، حيث سيفتتح سلسلة سهرات خالدة.

وسيقام الحفل في ساحة “الوصل”، وسيكون مخصصاً للضيوف المدعوّين فقط. أما أصحاب التذاكر سيشاهدون الحفل من خلال شاشة عملاقه في حديقة اليوبيل في إكسبو، وسيتم بث الحفل على بعض القنوات التلفزيونية.

وكان الساهر عبر عن سعادته بالعودة للقاء جمهوره، وكتب عبر حسابه في “تويتر”: “أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب اكسبو دبي”.