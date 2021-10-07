نوال الزغبي على غلاف مجلة باكستانيّة.. “ملكة البوب في لبنان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “مقابلة جديدة في مجلة باكستانيّة”، بهذه العبارة كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن حوارٍ أجرته مع مجلة “Inspire Zone” الباكستانيّة والّتي تصدر باللغة الإنكليزيّة.

وأرفقت نوال الزغبي التغريدة بنسخة عن غلاف المجلة الّتي نشرت صورتها مع مانشيت “نوال الزغبي، ملكة البوب في لبنان”.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا عملين مصورين من ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”، الأوّل كليب “ارقص” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد، والثاني كليب “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.

وتستعد نوال الزغبي خلال الأسبوع القادم لطرح أغنية عنوان ألبومها “عكس الطبيعة”، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان الفنان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.