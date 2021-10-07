سيلينا غوميز ترسل الهدايا لكاردي بي وطفلها حديث الولادة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أرسلت المغنية الأميركية سيلينا غوميز الهدايا لمواطنتها مغنية الراب كاردي بي وطفلها لمناسبة مرور شهرٍ على ولادته.

ونشرت كارديي بي (28 عاماً) مقطع فيديو يظهر حماسها لتلقّي الهدايا عبر خاصية القصص المصورة على “انستغرام”.

وقالت كاردي بي في الفيديو: “تلقّيت سلّة الهدايا الجميلة والدب المحشو الصغير هذا من سيلينا غوميز. لقد أرسلت أيضاً بعض الحلوى لي. كم هذا لطيف! فأنا أشعر بالجوع ليلاً عندما أحاول جعل طفلي ينام. هذه الهدايا رائعة. شكراً يا سيلينا غوميز! كم أنت لطيفة”.

ومن الواضح أنّ العلاقة التي تجمع المغنيتين جيدة جداً. ففي عام 2018، تعاونتا معاً على أغنية “تاكي تاكي” Taki Taki. كما أنّ كاردي بي شجعت غوميز على الاستمرار في إصدار الأغاني وعدم الاكتراث بآراء الناس التي كانت تؤثر عليها سلباً.

وفي وقتٍ سابق، عبرت كاردي بي على حسابها على “انستغرام” عن استمتاعها بشكل جسدها المشابه لساعة الرمل بفضل الحمل والولادة.وقالت بهذا الخصوص: “حصلت الآن على أردافٍ رائعةٍ بفضل طفلي الجميل. فقد كان مستقراً في أسفل رحمي ممّا أكسبني هذه الأرداف العريضة”.