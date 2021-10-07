الحرب تشتعل بين هاندا أرتشيل وسرناي ساريكايا.. وزجّ اسم كرم بورسين فيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثّلة التركية سرناي ساريكايا في حفل مجوهرات “بولغاري” في إيطاليا، كونها الوجه الإعلانيّ لهذه الماركة. وظهرت ساريكايا مرتدية “جمبسوت” باللون الأسود، أشعل حرباً كلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، إذ سبق للممثّلة هاندا أرتشيل أن ارتدت نفسه في وقت سابق.

وكان يمكن لهذا الحدث أن يمرّ مرور الكرام، دون تصدّر “الترند”، واندلاع مشادة كلامية بين المعجبين، لو لم يصبح الممثل التركي كرم بورسين طرفاً في الموضوع، لاسيّما أنّ ساريكايا هي الحبيبة السابقة للأخير، قبل ارتباطه بهاندا أرتشيل منذ عام.

انتشار الصور دفع إلى عقد مقارنات بين هاندا وساريكايا، وتصدّر اسمهما “الترند” التركيّ والعربيّ، وانطلقت حرب التعليقات بين جمهور الممثلتين الذي كلّ واحد منهما تحيّز لنجمته المفضلة. واتّهمت ساريكايا بتقليد هاندا، وأنّها تغار منها ومن علاقتها الحميمة بكرم بورسين. ودخلت الصحافة في هذه المقارنات وزجّ اسم كرم فيها، رغم أنّ الموضوع لا يتعدّى ظهورهما بالتصميم نفسه.

يذكر أنّ كرم وساريكايا ارتبطا بعلاقة حبّ لمدّة ثلاث سنوات، وانفصلا في العام 2019 مما سبّب صدمة في الوسط الفني.