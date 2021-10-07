“مليانين فرح وكَيْف”.. تحدي “ساحر قلوب” يجمع جمهور نجوى كرم في المغرب العربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق معجبو النجمة اللبنانية نجوى كرم في المغرب تحدّياً جديداً لأغنيتها التي حملت عنوان “ساحر قلوب”، والتي تصدّرت الترند على مدى أسابيع في “يوتيوب” و”تويتر”. وتضمّن التحدّي من فانز المغرب: “لا نستطيع أن نفوّت فرصة كي نعبّر فيها عن محبّتنا لك من المغرب، ونرغب في إطلاق تحدٍ لأغنية “ساحر قلوب” ونسمّي فانز الجزائر وفانز تونس”.

والمعروف أن فانز المغرب يحتفون بكرم خلال زياراتها المغرب، ويُقيمون احتفالات خاصّة ولافتة انطلاقاً من المطار وحتى الوصول إلى مقرّ إقامتها. وقد عمد الفانز في زيارتها الأخيرة إلى تنظيم حفل كبير، ضمّ جمعاً غفيراً من المعجبين، وقدّموا لها الهدايا وباقات الورود والتقطوا معها الصور التذكارية.

بدورها، ردّت كرم على الفانز المغربي: “هذه هي المغرب وأهلها مليانين فرح وكَيْف”.

يُذكر أن أغنية “ساحر قلوب” من كلمات عامر لاوند، ومن ألحان علي حسون، والتوزيع لـ داني حلو، وماسترينغ موريس طويلة، وإخراج هاس غدار.