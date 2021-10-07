اتحاد الفنانين التشكيليين يكرم عباس النوري.. والأخير يتحدث عن محطات حياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم السوري القدير، عباس النوري، عن حصوله على تكريم من جانب اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين، وذلك على هامش حوار مفتوح معه بنادي الرواق العربي، في أمسية ثقافية ضمن فعاليات الرواق التي يقيمها الاتحاد.

وقال النوري، الذي نشر صورة من درع التكريم عبر حسابه في “إنستغرام”، إنه تم تكريمه خلال الأمسية الثقافية عن مجمل مسيرته الفنية الغنية والمتميزة.

وعلى هامش التكريم، تم عرض فيلم كشف عن مسيرته الحياتية والفنية منذ البدايات، وعمله في التلفزيون والسينما حتى وقتنا الحالي، مروراً بأهم الأعمال التي قدمها، والشخصيات التي لعبها، وتعد مفاصل أساسية في حياته.

وأدار الأمسية الحوارية الإعلامي ملهم الصالح، وسط حضور حشد من الفنانين والمخرجين والكتاب والتشكيليين والإعلاميين والمهتمين، الذين أطلقوا شهادات عدة في حق عباس النوري، كما تم استعراض بعض الكلمات من مثقفين وفنانين وأصدقاء للفنان، عبر مواد فيلمية تحدثوا فيها عن موهبته ومسيرته.

وفتح على هامش اللقاء مجال الأسئلة التي ساعدت في التعريف بمسيرة الفنان عباس النوري، فيما تخلل الندوة حوار مفتوح تحدث فيه عن محطات حياته الفنية، وعن تجربته الشخصية في السينما السورية، ومسيرته الفنية عامة، بدءاً من المسرح الجامعي، مشيراً إلى أن الظروف التي تمر بها سورية أثرت سلباً في الحالة الفنية بها عموماً.

يذكر أن عباس النوري من مواليد حي القيمرية بدمشق القديمة 1952، وتخرج في قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، وانطلقت رحلته الفنية من المسرح الجامعي، وشارك بعروض جمعته بالمسرحيين فواز الساجر وفيصل الياسري وخليل طافش وسمير سلمون وممدوح عدوان وحسن عويتي.

وكانت بداية عباس النوري في الدراما مع خماسية “سمر”، من إخراج سليم صبري، ليبلغ رصيده حتى الآن 150 مسلسلاً تلفزيونياً، و5 أفلام سينمائية، فضلاً عن خوضه تجربة تقديم البرامج، وكرم في محافل ومهرجانات سورية وعربية وعالمية.