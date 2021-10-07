أبرزهم روبن ويليامز.. مشاهير أخفوا مرضهم الخطير عن العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يختار بعض المشاهير إبقاء مشكلاتهم ومعاناتهم المرضية طي الكتمان، وعدم الإفصاح بها سوى للمقربين إليهم، ومنهم من فارق الحياة بشكل مفاجئ، فجع محبيهم ومتابعيهم حول العالم، وتبين بعد ذلك أنهم توفوا نتيجة معاناة الأمراض المزمنة والخطيرة لفترات طويلة أو قصيرة من الزمن.

ونجمع، من خلال التقرير التالي، أشهر النجوم الذين فارقوا الحياة، وشكلت وفاتهم صدمة كبيرة للجميع، خاصةً بعد كشف سبب الوفاة، وهو معاناة الأمراض الخطيرة.

شادويك بوسمان

فُجع عالم هوليوود ومحبو بلاك بانثر الممثل الأميركي شادويك بوسمان، بعد إعلان خبر وفاته عن عمر يناهز 43 عاماً، وحينها تم الإعلان عن سبب الوفاة وهو سرطان القولون، وأوضحت المواقع والتقارير الصحافية أن بوسمان كان يعاني هذا المرض منذ 4 سنوات ماضية، وكان يُبقي مرضه طي الكتمان وخلال فترة علاجه كان يدعم الجهات الخيرية المختصة بمكافحة مرض السرطان.

ديفيد بوي

توفي نجم الروك البريطاني ديفيد باوي عام 2016، وبعد الإعلان عن نبأ وفاته تم الكشف عن السبب وهو الإصابة بسرطان الكبد لمدة عام ونصف العام قبل وفاته، وفضل باوي أن يغادر الحياة بهدوء وسلام، وأكدت التقارير الصحافية أنه تم حرق جثته في غياب عائلته وأصدقائه.

ستيف جوبز

صُدم العالم عام 2011، بخبر وفاة مؤسس شركة أبل العملاقة، ستيف جوبز، وذلك بعد تفاقم حالته جراء إصابته بمرض سرطان البنكرياس، وكشفت عدة تقارير صحافية بعد وفاة جوبز أنه كان يعاني هذا المرض الخطير منذ 20 عاماً، وهذه الحقيقة كان يُدركها أشخاص قليلون مقربون منه فقط.

روبن ويليامز

فارق الممثل الأميركي روبن ويليامز الحياة عام 2014، وبعد وفاته كشفت زوجته أنه كان يعاني مرض باركنسون قبيل بفترة قصيرة من وفاته المفاجئة، وبعد تشريح جثته أثبتت التقارير أنه مصاب بأحد أمراض الخرف وليس باركنسون، ولم يُفصح النجم الكوميدي الشهير عن حالته الصحية من قبل، والقليلون فقط كانوا يعرفون هذه المعلومة عنه، لذلك شكلت وفاته صدمة كبيرة لمحبيه.

آلان ريكمان

فُجع محبو البروفيسور سنيب في سلسلة أفلام هاري بوتر، هذه الشخصية التي اشتهر بها الممثل آلان ريكمان بوفاته المفاجئة عام 2016، وسبب الوفاة هو المعاناة مع مرض السرطان، وفضل ريكمان الاحتفاظ بسرية مرضه عن جمهوره حتى فارق الحياة، جراء تدهور حالته.