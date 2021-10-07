“الأقصر للسينما الأفريقية” يمنح حسين فهمي جائزة إنجاز العمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بعض التفاصيل الجديدة والخاصة بالدورة الـ11، التي من المقرر انطلاقها في مارس من العام المقبل 2022، إذ أكدت أنه تم الاستقرار على النجم المصري حسين فهمي، للحصول على تكريم بجائزة إنجاز العمر.

ووفق بيان رسمي صادر عن إدارة المهرجان، قال السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر، إن الدورة المقبلة ستحمل اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي، المولود في عام 1945، والمودع لعالمنا عام 1998.

وفي حيثيات ذلك الاختيار، أكدت إدارة المهرجان أن مامبيتي يعد مخرجاً وممثلاً وشاعراً موسيقياً، قدم أفلاماً سينمائية طويلة وقصيرة حملت هموم القارة الأفريقية، وحصلت على تقدير دولي كبير نظراً لسعيه لتحقيق الهوية الأفريقية.

وأشارت إلى أن مامبيتي تميز بأسلوب سردي وطابع تجريبي خاص، معلنة إصدار كتاب باللغتين الفرنسية والعربية عن مامبيتي، للناقد والكاتب الصحافي السنغالي نجيب ساجنا.

وعقبت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، بأن اللجنة العليا للمهرجان قررت بالإجماع منح حسين فهمي تكريم إنجاز العمر، نظراً لما قدمه من عطاء وأعمال متنوعة في رحلته الطويلة بالسينما المصرية، والتي بدأت فور انتهائه من دراسته بالمعهد العالي للسينما قسم تمثيل عام 1963.

وأوضح البيان على لسان الحسيني، أن حسين فهمي يستحق ذلك التكريم، لاسيما بعد دراسته الإخراج السينمائي بالولايات المتحدة الأميركية بجامعة كاليفورنيا، إذ قدم ما يزيد على 125 فيلماً، كما عمل مع كبار المخرجين في مصر، وحققت أفلامه نجاحاً جماهيرياً وتجارياً كبيراً.

ومضت الحسيني قائلة إن حسين فهمي نال من خلال أفلامه التي قدمها الكثير من الجوائز والتكريمات داخلياً وخارجياً، كما ترأس مجلس إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في بعض دوراته، مبينة أنه سيصدر المهرجان كتاباً عن حسين فهمي يحمل الكثير من الأسرار عن مشواره، يكتبه الناقد السينمائي أحمد شوقي.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ستقام دورته الجديدة، في الفترة من 4 وحتى 10 مارس 2022، فيما وقع الاختيار على دولة أوغندا، لتكون ضيف شرف الدورة (11)، بينما يعرف عن المهرجان أنه يقام وينظم من جانب مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.