شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة قديمة لـ محمد هنيدى مع منى الشاذلى .. 25 سنة فرق بين اللقاءين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النجم محمد هنيدى ضيفا على برنامج "معكم"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc فى التاسعة مساء اليوم الخميس، وفى صورة نشرها حساب قناة cbc، على فيس بوك، قديمة تجمع منى الشاذلى و هنيدى سنة 1996.

وجاء التعليق على الصورة:" محمد هنيدي مع منى الشاذلى 25 سنة بين اللقاءين اللقاء الأول سنة 1996 والتاني هتشوفوه النهاردة بليل".



محمد هنيدى و منى الشاذلى

ويتحدث الفنان محمد هنيدى، خلال الحلقة، عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.

كما يتحدث الفنان محمد هنيدى عن مدى سعادته بفيلمه الأخير الإنس والنمس الذي حقق إيرادات نحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004.

ويتحدث الفنان محمد هنيدى عن ظهوره المميزعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، ويروي عددا من المواقف المضحكة خلال مسيرته الفنية وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج.