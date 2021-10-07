شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلاً غنائيًا فى ذكرى انتصارات أكتوبر .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة أنغام، حفلاً غنائيًا كبيرا مساء اليوم الخميس، بمصاحبة أوركسترا المايسترو هاني فرحات بالصالة المغطاة بحدائق أكتوبربمناسبة ذكرى الانتصار العظيم، وتقدم أنغام عدد من أغانيها التى اشتهرت بها.

وكانت الفنانة أنغام قد حرصت على تهنئة ابنها عمر، بمناسبة عيد ميلاده الذى وافق 4 أكتوبر، ونشرت أنغام، مجموعة من الصور تجمعهما معًا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "عقبال 100 سنة يا عمري يا حبيب أمك"، وكتبت أنغام على صورة أخرى: "يارب احفظ عمري وروحي".

وأحيت الفنانة أنغام مؤخرا حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية. ويأتى هذا الحفل ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة.

وكان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي، وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها ما بين القديم والجديد، أبرزها "حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهى جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفنى بتكفسفنى، ده اللى عندى، سيدى وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ مالاخر، مطمنة، وحدانية، بتحبها ولا، بعتلى نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمنى" وغيرها.

ومازحت أنغام واحدًا من جمهور الحفل خلال تواجدها على المسرح، قائلة: "من ساعة ما وقفت على المسرح وهو ماسك التليفون.. أنا مش عجباه مثلا؟.. فستانى وحش.. أغيره؟.. أنا جايالك مخصوص".

مؤخرا، أحيت الفنانة أنغام، حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية. ويأتى هذا الحفل ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة.

فى جلسة غناء طربية غنت المطربة كارمن سليمان أغنية المطربة أنغام "ياريتك فاهمنى"، بصوتها وشاركت جمهورها ومحبيها الفيديو وتفاعل الكثير معها وأشاد بصوتها وأدائها خلال الفيديو المنشور كما انهالت التعليقات عليها، وكانت أولهم الفنانة أنغام.