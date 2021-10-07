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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Squid Game يسير على خطى الكبار ويقترب من حصد جائزة من سباق الإيمي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقاريرأجنبية، عن اقتراب المسلسل الكوري Squid Game، من المنافسة بقوة على ترشيحات جوائز الإيمي – Emmy، المقبلة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها العمل بموسمه الأول، حاصداً تقييمات مرتفعة من قبل النقاد والمشاهدين.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المسلسل الكوري، الذى حقق العلامة الكاملة عبر المنصة الامريكية نتفليكس، سيسعي لتحقيق جوائز فى السباق المقبل للحفل الاشهر فى عالم الدراما الأيمي، حيث ان المنصة تعتمد على المسلسل بشكل كبير فى السباق بعد ان قررت بشكل غير مباشر الدفع بالمسلسل.
وفى تقرير سابق نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، أكدت من خلاله ان الشركة المنتجة للمسلسل الكوري Squid Game حولت بعض من معالم المسلسل الى سلع استهلاكية منه قميص اللاعبين في المسلسل مخصص للبيع بقيمة 44.95 دولار امريكي عبر المتجر، كما يتيح المتجر غطاء الرأس الذي يرتديه رجال الأمن في المسلسل والمكون على اشكال مثلث ومربع على حسب كل رتبة.
وحقق المسلسل الكوري Squid Game، منذ أيام، التقييم الكامل عبر منصة نتفليكس الأمريكية بنسبة 100% من قبل المشاهدين والمتابعين، ليعد من ضمن المسلسلات القصيرة التى حصلت على ذلك التقييم الكامل.
وأصبحت الدمية المتحركة المخيفة التي ظهرت في الحلقة الأولى من المسلسل، والتى قادت اللاعبين في نهاية المطاف إلى حمام من الدماء، جزءًا أساسيًا من العروض الترويجية للمسلسل، ومع ذلك، فإن ما قد لا يعرفه المعجبون هو أن الدمية حقيقة بالفعل، ولفترة قصيرة من الوقت، كانت معروضة للجمهور فى أحد المتاحف ليراها الزوار فى شمال كوريا الجنوبية، حسبما نشر موقع newsweek.
والدمية موجودة فى متحف ماشا لاند، فى مقاطعة جينا تشون، وهى منطقة ريفية تقع في شمال كوريا، لكن فى 27 سبتمبر الماضى، أجرى المتحف تحديث على موقعه، معلنًا أن الدمية لم تعد معروضه للجمهور.