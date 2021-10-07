شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Squid Game يسير على خطى الكبار ويقترب من حصد جائزة من سباق الإيمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقاريرأجنبية، عن اقتراب المسلسل الكوري Squid Game، من المنافسة بقوة على ترشيحات جوائز الإيمي – Emmy، المقبلة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها العمل بموسمه الأول، حاصداً تقييمات مرتفعة من قبل النقاد والمشاهدين.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المسلسل الكوري، الذى حقق العلامة الكاملة عبر المنصة الامريكية نتفليكس، سيسعي لتحقيق جوائز فى السباق المقبل للحفل الاشهر فى عالم الدراما الأيمي، حيث ان المنصة تعتمد على المسلسل بشكل كبير فى السباق بعد ان قررت بشكل غير مباشر الدفع بالمسلسل.

وفى تقرير سابق نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، أكدت من خلاله ان الشركة المنتجة للمسلسل الكوري Squid Game حولت بعض من معالم المسلسل الى سلع استهلاكية منه قميص اللاعبين في المسلسل مخصص للبيع بقيمة 44.95 دولار امريكي عبر المتجر، كما يتيح المتجر غطاء الرأس الذي يرتديه رجال الأمن في المسلسل والمكون على اشكال مثلث ومربع على حسب كل رتبة.