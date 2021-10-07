شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام أشهر من قدم دور المحلل فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزعيم عادل إمام أشهر من قدم شخصية المحلل فى السينما، حيث ناقش هذه القضية فى أكثر من عمل فنى، واشتهر الزعيم بجملة "لابد أن أدخل بها" فى مسرحيته "الواد السيد الشغال"، حينما علم المأذون بأنه زوج محلل ورفض ذلك قبل حدوث خلوة شرعية باعتبار أن المحلل حرام شرعًا ويقول عبارته الشهيرة "لابد أن يدخل بها".

عُرضت المسرحية فى عام 1985، وحققت نجاح جماهيرى، ومازالت فى أذهان الجمهور، ودارت أحداث العرض بهروب "سيد" عادل إمام من تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام بتهمة ضرب أحد النصابين، ويتوجه للاحتماء لدى خاله الطباخ الذي يعمل لدى عائلة أحد الأثرياء، ويُساعد خاله بخدمة العائلة أيضًا، ويتم طلاق ابنة الثري صاحب المنزل للمرة الثالثة لتعدد خلافاتهما وشجارهما فيتم اختيار سيد ليقوم بدور المُحلل.

مسرحية "الواد سيد الشغال" من تأليف سمير عبدالعظيم، إخراج حسين كمال، بطولة عادل إمام، ومشيرة إسماعيل، عمر الحريري، رجاء الجداوي، مصطفى متولي.



مسرحية الواد سيد الشغال

قدم الزعيم عادل إمام أيضا شخصية المحلل فى فيلم "زوج تحت الطلب"، حيث برع فى تجسيد الشخصية مع النجمة ليلى علوى و الفنان الكبير فؤاد المهندس، حيث يقرر الثرى "نعيم" الفنان محمد رضا، الزواج مرة أخرى من مطلقته "ناهد" ليلى علوى، ويجد ضالته في الموظف البسيط ممدوح ليكون محلل حيث أنه طلقها ثلاث مرات، وتقرر" ناهد" ليلى علوى تلقين "نعيم" درسًا فتتفق مع "ممدوح" عادل إمام على الاختفاء على أن تحدد هي موعد الطلاق، وينتاب "نعيم" القلق لأن ممتلكاته باسم ناهد، وتتصاعد الأحداث.



فيلم زوج تحت الطلب

وكانت هناك حالة من الجدل أمس الخميس حينما صرح شاب يدعى محمد الملاح خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر، إنه تزوج 33 مرة كمحلل شرعي من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن 3 مرات كعمل خيري لوجه الله بدون أي مقابل.