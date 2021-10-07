شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي عن مشاركتها بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: فخورة بمشاركتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة منى زكي عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، ونشرت مقطع من مشاركتها بها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"بكون فخورة جدا بمشاركتي في أي عمل يخص مصر وتاريخها وجيشها وانتصارتها".

وتابعت :"حقيقي اتشرفت بظهوري في الفيلم التسجيلي اللي قدمته إدارة الشئون المعنوية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر العظيم واللي اتعرض أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية ..يارب دايما مصر في نصر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد الندوة التثقيفية "حرب أكتوبر.. العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، وقال الرئيس السيسي: "نحتفل اليوم معا بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".

وأضاف الرئيس السيسي: "ستبقى حرب أكتوبر، نقطة تحول في تاريخنا المعاصر ورمزا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها".

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية تقدير واعتزاز لكل رجال القوات المسلحة لشجاعتهم وتضحياتهم، كما وجه الرئيس السيسي التحية للشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

كما وجه الرئيس التحية للشعب المصري الذى كان لصموده ووعيه ولمساندته قواته المسلحة في أصعب وأدق الأوقات العامل الحاسم الذى صنع هذا النصر المجيد".