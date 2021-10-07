شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تدعم أيمن بهجت قمر فى خناقته مع فانز إليسا: "بحبك أه ونص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الشاعر أيمن بهجت قمر، فى مشادة كلامية مع أحد الشباب من فانز النجمة اللبنانية إليسا على تويتر، حيث كتب أحد المتابعين تغريدة تسئ لـ أيمن بهجت قمر.

وكتب المتابع:"بس يا ويل أيمن بهجت قمر لو أعطى إليسا أغنية مثل اللى عملها لنانسي بعنوان خمسة فرفشة والله لاخنقة، لازم ينتبه وإلا بيضيع ويضيعنا، تعرفوا إنه نانسي ما دخلته ألبومها الأخير لأنه ما صار يقدم شئ فخم بس أتلزق بإليسا".

ليرد أيمن، على المتابع قائلا:"هو أنت بتقول إيه! نانسى ما دخلته إيه! عيب عليك أسألوا نانسي مافيش الكلام ده.. بس العيب على اللي سايبكوا تقولوا كدة .. أنا عامل "بالبنط العريض" و"حتة من قلبى" و"سنة الحياة"، للجسمى، وعامل الكدابين لشيرين"، وكتب تغريدة أخرى لنانسى عجرم جاء فيها:"هو أنتوا هتفضلوا برضه ساكتين على الكلام ده".

لتدخل النجمة نانسى عجرم، وتنصر أيمن بهجت قمر في الخناقة وكتبت قائلة:"يا أيمن أنت اللي هتفضل ترد على الكلام ده و يأثر فيك؟! مشوارنا و نجاحنا مع بعض مستمر بإذن الله. بحبك... آه ونص"، ثم رد أيمن على نانسى قائلا:" نانسي اختي وحبيبتي وده العشم يا نانسي ربنا ديم المحبة"

وتحيى النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفلا غنائيا يوم 4 نوفمبر فى إستاد القاهرة الدولى بحضور الآلاف من محبيها، ويشهد الحفل عددا من المفاجآت وتقدم من خلاله باقة متنوعة من اغانيها القديمة والحديثة.

واحتفلت النجمة نانسى عجرم، بوصول أغنيتها الجديدة "سلامات"، لـ 10 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وهى الأغنية التى صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربون منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعًا لا يمتلكون أموالاً، والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادى شرارة.