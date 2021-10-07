شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير حدوتة "فى عشق البنات" من مسلسل "ورا كل باب" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى المخرج إسماعيل فاروق من تصوير آخر مشاهد حدوتة "في عشق البنات" من مسلسل "ورا كل باب" الذى يعرض حالياً على قناة الحياة، خلال أيام، ومن المقررعرض الحدوتة خلال الأسبوعين المقبلين، والحدوتة بطولة ميرنا نور الدين، محمد عز، هدى الأتربى، كارولين عزمى، ريهام نبيل، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

"في عشق البنات" هي الحدوتة السابعة من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب"، حيث عرضت قناة الحياة حواديت "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، و"عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، و"رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، و "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدى رفعت ونور إيهاب ورانيا ملاح.



ابطال حدوتة فى عشق البنات من مسلسل ورا كل باب

وانتهى هذا الأسبوع عرض حدوتة "ماريونت" بطولة محمود عبد المغنى، ودينا فؤاد وميرنا نور الدين وإخراج أحمد صالح، ومن المقرر عرض حدوتة "هدف نبيل" بطولة صلاح عبد الله، محمود البزاوى، ديانا هشام، شريف خير الله وإخراج مصطفى فكرى حيث تم الانتهاء من تصوير خلال الأيام الماضية

مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، الثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.