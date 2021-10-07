شكرا لقرائتكم خبر عن تمرينة ظهر وباي قاسية لـ ذا روك فى أحدث ظهور له داخل صالة الجيم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق النجم دوين جونسون الشهير بـ ذا روك، لحظات من تدريباته القاسية داخل صالة الألعاب الرياضية، استعدادا لمواصلة تصوير فيلمه المقبل Black Adam المقرر طرحه العام المقبل فى دور العرض السينمائي، حيث ظهر روك فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام وهو يخوض تدريب لعضلة الظهر والذراع.

وسرعان ما جذب ذا روك، عددا ضخما من التعليقات والإعجابات والمشاهدات على الفيديو الذى شاركه منذ قليل، والذى ظهر فيه بشكل ضخم كعادته داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث يعد ذا روك من أكثر نجوم هوليود الذين يمتكلون عدد متابعين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ونشر جونسون عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، منذ أيام، مقطع الفيديو الذى ظهر فيه مع صديقه راسم الأوشام، وكتب "سافرت انا واخي فنان الوشم الشهير لرحلة وشم جديدة، كل الأوشام الخاصة بي لها معانى عميقة ومتواضعة بالنسبة لى، ثقافياً وشخصياً وحيوياً، إنه الفن".