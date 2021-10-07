فن ومشاهير

بعد أسبوعين بالسينمات.. هذا ما حققه فيلم "عروستي"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "عروستي" حاجز ال ٤ ملايين جنيه، وذلك بعد أسبوعين فقط من طرحه بدور العرض السينما.

وحقق فيلم عروستي حتى الآن إيرادات قدرها ٤ ملايين ٥٤٩ ألف ٣٠٣ جنيه.

ويتنافس الفيلم مع ٨ أفلام أخرى بدور العرض السينمائي، هي: "العارف"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس"، "٢٠٠ جنيه"، "ماكو"، "موسى"، "مش أنا"، "٣٠ مارس".

فيلم "عروستي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة: أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، أسماء جلال، ندى أكرم، وهو من تأليف مصطفى البربري، ومن إخراج محمد بكير.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا