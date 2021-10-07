بعد أسبوعين بالسينمات.. هذا ما حققه فيلم "عروستي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "عروستي" حاجز ال ٤ ملايين جنيه، وذلك بعد أسبوعين فقط من طرحه بدور العرض السينما.

وحقق فيلم عروستي حتى الآن إيرادات قدرها ٤ ملايين ٥٤٩ ألف ٣٠٣ جنيه.

ويتنافس الفيلم مع ٨ أفلام أخرى بدور العرض السينمائي، هي: "العارف"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس"، "٢٠٠ جنيه"، "ماكو"، "موسى"، "مش أنا"، "٣٠ مارس".

فيلم "عروستي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة: أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، أسماء جلال، ندى أكرم، وهو من تأليف مصطفى البربري، ومن إخراج محمد بكير.