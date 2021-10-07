لهذا السبب دخلت مستشفى الأمراض العقلية ورفضت أعمال فنية بسبب الحجاب.. معلومات عن أمل إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حلت الفنانة أمل إبراهيم، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها "صاحبة السعادة".

وغابت الفنانة الكبيرة منذ فترة عن الأعمال الفنية، وكشفت خلال لقائها أنها سعيدة باستضافتها في البرنامج، كما تحدثت عن رحلتها مع عالم الفن.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة أمل إبراهيم:

_ من مواليد 12 يناير 1945.

_ كانت تعمل بالشئون الإدارية بالتليفزيون المصري ودخلت التمثيل بالصدفة.

_ من أبرز أعمالها في السينما: "بطل من ورق، كراكون في الشارع، سلام ياصاحبي، موعد على العشاء، الكيت كات، فتاة من اسرائيل، فيلم هندي"

_ في التليفزيون قدمت: "البخيل وأنا، يوميات ونيس، دموع في عيون وقحة، أولاد آدم، ضمير أبلة حكمت، عائلة الحاج متولي، ريا وسكينة"، وغيرها من الأعمال.

_ قدمت للمسرح أعمال ناجحة أبرزها: "لعبة الست، سكة السلامة، عيال تجنن، الورثة".

_ ارتدت الحجاب منذ سنوات، ورفضت العديد من الأدوار التي تتناسب مع الحجاب.

_ قالت إن نجلها محمد فرغل يعمل مضيف جوي ويقوم كل عام بدعوتها لتأدية مناسك الحج والعمرة.

_ كان آخر أعمالها الفنية فيلم "البرنسيسة" الذي عرض عام 2013، وهو من بطولة الفنانة علا غانم.

_ صرحت أنها دخلت مستشفى الأمراض العقلية لتأدية دور في فيلم "أيام الغضب" وهناك قام أحد المرضى بالتعدي بالضرب عليها.

_ عن خسارة وزنها قالت إنها تعرضت لريجيم خاطئ، وكانت تصوم طوال العام وهذا ما أثر على وزنها.

_ ظهرت العام الماضي في احتفالية 50 سنة فن، بعدما كرمها النجم محمد صبحي ضمن النجوم الذين أثروا في مسيرته الفنية.