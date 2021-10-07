الجوكر يكشف سبب تأجيل حفله اليوم على مسرح الزمالك‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف مغني الراب أحمد الناصر الشهير بالجوكر، السبب وراء تأجيل الحفل الذي كان من المقرر أن يقام اليوم الخميس على مسرح الزمالك.

الجوكر عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، كتب :"اشتباه كورونا كنت فاكر إني تعبان عادي، من ضغط الشغل الأيام اللي فاتت، لحد ما شخص من اللي اتعاملت معاهم في تسجيل أغنية، كلمني قال لي أنه تعب وعمل مسحة كورونا وطلع إيجابي..إن شاء الله خير".

وأعلنت إدارة المسرح عبر صفحتها في موقع فيس بوك، عن التأجيل، وكتبت :" لظروف خارجة عن إرادتنا تم تأجيل حفلة الجوكر، وسوف نخبركم بالموعد الجديد قريبا".

وطالبت الإدارة من حجزوا تذاكر الحفل، التواصل معها تليفونيا لاسترداد قيمتها.

وكانت الشركة المنظمة للحفل، قد طرحت التذاكر للحجز الإليكتروني، وقسمت على فئتين وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 920 جنيها، والفئة الثانية بمبلغ 235 جنيها مصريا.

الجوكر الذي زادت شهرته مع تقديمه أغنية بعنوان "نمبر وان مش انت"، التي هاجم بها الفنان محمد رمضان، طرح أمس الأربعاء عبر قناته في موقع يوتيوب، أغنيتين الأولى بعنوان " مش زي اللي حاسه"، والثانية "تطلب اما تطلب".