رئيس الليغا يهاجم “سان جيرمان”.. شوهوا المنافسة بأوروبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

شنّ رئيس رابطة الدوري الإسباني “الليغا” خافيير تيباس، اليوم الخميس، هجوما نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وكافة إدارته.

وقال تيباس، إنه لا ينتقد سان جيرمان بسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أن الانتقاد للنادي لأنه لا يجلب المال الذي يجعلهم يمتلكون هذا الفريق”.

وأضاف: “تسببوا في تشويه المنافسة الاقتصادية في الكرة الأوروبية”، خلال حديثه لصحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وتساءل: “كيف يفسر لنا باريس أن يكون لديه فريقه قيمته 600 مليون يورو؟ فإذا فاز بلقب الدوري الفرنسي يحصل على 45 مليون يورو، هذا مستحيل”.

وتابع: “هذا مستحيل، لقد دعوت رئيس باريس سان جيرمان (ناصر الخليفي) ورئيس الرابطة الفرنسية (فينسينت لابرون) لإطلاعهم على الأرقام الموجودة لدينا وأين توجد المخالفات، لكن لم يردوا علي، بل يسارعون في انتقادي وليس الرد علي”.

وأردف: “يمكنني أن أظهر بالأرقام الغش في مواجهة اللعب المالي النظيف، والذي لم يتغير بعد”.

واستطرد: “قبل تعاقدهم مع ميسي، كان باريس سان جيرمان يحصل على رعاية أكبر بنسبة 40٪ من مانشستر يونايتد، هناك قيمة سوقية، سواء بقي ميسي ونيمار في باريس سان جيرمان أم لا.. لا أهتم”.

وأكمل: “كل هذا يؤذي كرة القدم الأوروبية كثيرًا، أنا لست الوحيد الذي قال ذلك”.

وعبر عن شكره لرئيس النادي البارسي ناصر الخليفي على الموقف الحازم الذي اتخذه تجاه بطولة السوبرليج.. “لكنه ليس اعتذارا يسمح له بفعل ما يريد من خلال اللعب المالي النظيف”.