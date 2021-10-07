مالا تعرفه عن عبد الرزاق غرنة صاحب نوبل للأدب لعام 2021

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

فاز الروائي التنزاني، عبد الرزاق غرنة بجائزة نوبل للأدب لعام 2021، حسبما أعلنت مؤسسة نوبل اليوم الخميس.

الروائي التنزاني الذي يكتب باللغة الانكليزية ولد في العام 1948 في جزيرة زنجبار قبالة سواحل شرق إفريقيا، وفي العام 1968 سافر إلى بريطانيا كطالب ليدرس الأدب ثم عمل كمحرر في مجلةWasafiri ، ومن بعدها أصبح محاضراً في جامعة بايرو كانو في نيجيرها بين عامي 1980-1982، وانتقل بعدها إلى جامعة كنت، حيث حصل هناك على درجة الدكتوراه عام 1982. وهو الآن أستاذ ورئيس الدراسات العليا في قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة. يعد اهتمامه الأكاديمي الرئيسي هو تناول قضايا ما بعد الاستعمار، والخطاب المرتبط بالاستعمار، خاصة ما يتعلق بأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والهند.

كتب عبد الرزاق غرنة عددا من الروايات منها ذاكرة المغادرة (1987) ، طريق الحج (1988) ودوتي (1990)، حيث وثقت الروايات الثلاث تجربة المهاجرين في بريطانيا من وجهات نظر مختلفة.

أما الرواية التي اشتهر بها فكانت رواية الجنة (1994)، التي تدور أحداثها في شرق إفريقيا المستعمرة خلال الحرب العالمية الأولى، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزتي البوكر ووويتبريد، وكذلك روايات “الهجران” (2005)، و”أمام البحر” (2001).

وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة 10 ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار). وبين عامي 1901 و2021، منحت لجنة نوبل 113 جائزة في مجال الكيمياء.

وتعد جائزة نوبل للآداب هي رابع جائزة تُمنح هذا الأسبوع بعد فوز العالمين، بنيامين ليست من ألمانيا، وديفيد ماكميلان من بريطانيا، بجائزة الكيمياء، والأمريكيين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة الطب لاكتشاف مستقبلات في الجلد تستشعر درجة الحرارة واللمس، وفوز كل من عالم الأرصاد الجوية وعالم المناخ الياباني، الحاصل على الجنسية الأمريكية، سيوكورو مانابي، ومصمم نماذج المناخ كلاوس هاسلمان، والفيزيائي الإيطالي جورجيو باريزي بجائزة الفيزياء.

يذكر أن جائزة نوبل للأدب تمنح منذ العام 1901 لـ”صاحب الإنتاج الأدبي الأكثر تميزا”، وتقيد قوانين مؤسسة نوبل، الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالترشيحات، سواء علنا أو بأي شكل آخر، ويتعلق هذا القيد بأسماء المرشحين، ومن يتولون عملية الترشيح، وأي تحقيقات أو آراء رسمية متعلقة بوجهة الجائزة.