إلهام الفضالة بوجه متورم ومنتفخ والسبب عدسات لاصقة… شاهدوا كيف بدت!

كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - أطلّت الفنانة الكويتية “إلهام الفضالة“، بفيديو جديد لها بوجه متورم ومنتفخ، وذلك بعد اختفاءها لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نشرته على حسابها الخاص في تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة (سناب شات).

وقالت الفضالة: “أنها كانت تعاني من حساسية شديدة أصابت عينيها وأدت إلى تورم وجهها وانتفاخه، وروت تفاصيل ما حدث معها قائلة إن السبب قد يكون من عدسات لاصقة كانت تضعها في عينيها”.

وبدأت فضالة الفيديو بالقول: “مساء الخير والنور، طبعاً غبت عنكم هل تعلمون لماذا؟ لقد أصبتُ بحساسية ليست طبيعية في عيني، لقد استيقظت من النوم وجدتها كذلك”.

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وأضافت الفضالة: “الله لا يوريكم ما حدث بي، ركبت عدسات ورموش، لكني أزلتها سريعاً، وفركتُ عيني كثيراً، ووضعت كمادات على عيني لكي تتحسن، ولكنها بدون جدوى”.

وتابعت إلهام:”وذلك كله بسبب الورم الذي تعرض وجهي له، يمكن الحساسية جاءتني من العدسات التي ارتديتها، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها عدسات”.

الجمهور يتمنى الشفاء لإلهام الفضالة

وتمنى جمهور إلهام الفضالة لها، الشفاء العاجل من الحساسية التي نالت من ملامحها، وأزعجتها، وقدموا لها الدعوات بالشفاء والمحبة.

وقال البعض في تعليقاتهم: “معافاة إن شاء الله سلامتك إلهام”.. و “ألف سلامة عليكي حبيبتي بسيطة إن شاء الله مع الاستمرار على الكمادات بتروح”.

وطالبها بعض المتابعين بضرورة زيارة الطبيب الخاص بها، حتى لا يتفاقم أمر الحساسية، ولفت البعض إلى أنهن تعرضن لنفس الأزمة بالرغم من تكرار وضع الرمـــوش والعدســات، وربما كانا هما السبب الفعلي وراء الحساسية، لأنها ربما تكون قد غيرت نوعية العدسات والرموش المعتادين، لذلك يجب عليها الحذر الشديد في هذه الأمور، لأن منطقة العين حساسة جداً.

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