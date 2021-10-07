شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى توضح: مسلسلى القادم فكرتى فقط ويكتبه محمد عبد المعطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت الفنانة ياسمين صبرى لتوضيح حقيقة التصريحات المنقولة من حوارها مع احدى المجلات الأجنبية، بشأن كتابتها لسيناريو مسلسلها الجديد "حلم ليل" الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث كتبت عبر ستورى حسابها بموقع "انستجرام" "تنبيه.. تصريحات ياسمين صبرى بخصوص مسلسلها القادم لم تنقل بالشكل الصحيح.

وأكدت ياسمين أن المسلسل فكرتها ويكتب السيناريو والحوار محمد عبد المعطى وكل الأخبار التي يتم تداولها أنه من كتابتها هي أخبار مغلوطة وغير دقيقة".



ياسمين صبرى

وتعود ياسمين صبرى بـ "حلم ليال" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها هذا العام، حيث تتعاون مع السيناريست محمد عبد المعطى للمرة الثانية بعدما قدمت معه أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولتة العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.



ياسمين صبري