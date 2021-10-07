شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور رامي مالك.. دانيال كريج ينضم لممر المشاهير في هوليوود بوضع نجمة باسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم العالمي دانيال كريج لنجوم ممرالمشاهير في هوليوود بعد وضع نجمة باسمه في هوليوود بوليفارد في لوس أنجلوس، والتي جاءت في الترتيب رقم 2704 بجانب نجمة الراحل روجر مور، وذلك تزامنا مع النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه الأخير من سلسلة جيمس بوند NO TIME TO DIE .



دانيال كريج



دانيال كريج ورامي مالك

وتم تدشين نجمة دانيال كريج في حفل حضره عدد من النجوم منهم النجم المصري الأصل رامي مالك، إضافة إلى منتجي بوند مايكل جي ويلسون وباربرا بروكلي، وقال كريج عن ذلك الحدث :" وجودي على هذا الممر محاطاً بهؤلاء الأساطير يجعلني رجلاً سعيداً جداً".







دانيال كريج و رامي مالك

وتابع "إلى مايكل ويلسون وباربرا بروكلي، أشكركم من أعماق قلبي، بدونكم ما كنت لأكون هنا اليوم، شكرًا لك على هذه الكلمات الجميلة. شكرًا لرامي على هذه الكلمات الجميلة " .

وتم اختيار موقع نجمة دانيال كريج وفقًا لآنا مارتينيز ، منتجة ممشى المشاهيرفي هوليوود، بجانب النجم الراحل روجر مور ، الذي صور بوند في سبعة أفلام بين عامي 1973 و 1985.

وحقق فيلم الأكشن والإثارة No Time To Die، للنجم العالمي دانيال كريج والنجم العالمي رامي مالك، إيرادات في شباك تذاكر السعودية، وصل إلى مليون و800 ألف دولار بعد طرحه في 30 سبتمبر الماضي.

وحسب ما نشر موقع variety تبدو أرقام no time to die قوية بشكل لائق في كوريا الجنوبية وهي رابع أكبر سوق في العالم (بعد أمريكا الشمالية والصين واليابان)، حيث عانى شباك التذاكر من عودة متعثرة للحياة منذ الوباء ستجلب عطلة نهاية الأسبوع القادمة مزيدًا من الوضوح فى إيرادات فيلم جيمس بوند الجديد.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.