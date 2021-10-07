شكرا لقرائتكم خبر عن Adele تجهز لعرض خاص لـ ITV بعد الكشف عن الملامح الأولي لموسيقاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة العالمية أديل – Adele، لتحضير عرض خاص عبر بقناة ITV، بعد ان كشفت عن الملامح الأولي لألبومها الجديد الذى طال انتظار منذ اخر البوماتها عام 2015، ومن المقرر أن تزيل النجمة صاحبة الـ 33 عاماً الستار عن بعض اغانيها الجديدة بعد ان كشفت عن مقطع دعائي عبر تويترلأغنيتها الجديدة Easy On Me ومن المقررإطلاقها في 15 أكتوبر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل، فإن النجمة العالمية صاحبة الـ 33 عاماً، ستشارك بعرض خاص فى القناة الامريكية خلال الفترة القادمة، على غرار ظهورها السابق فى برنامج Audience With، بعد طرحها لألبوم Hello الذى حقق نجاحاً ضخماً.

ورصدت حسابات المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعى، مؤخراً، صور لوحات إعلانية فى الشوارع مكتوب عليها "30"، والتى تواجدت فى عدة مدن حول العالم منها دبى، وأيرلندا، ما يشير إلى أن الألبوم الرابع للنجمة البالغة من العمر 33 عامًا، سيتبع نمطها فى تسمية الألبومات بسنين عمرها، ليشير اسم الألبوم الجديد للعقد الثالث التى تجاوزته من عمرها، حيث كان آخر ألبوم لـ أديل، والذي حقق الرقم القياسي بفوزه جوائز جرامى، يحمل رقم 25، وأطلق في 2015.