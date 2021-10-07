ياسمين صبري تكشف عن مفاجأة في مسلسلها الرمضاني القادم

كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 03:00 مساءً - كشفت الفنانة ” ياسمين صبري ” في تصريحات صحفية لها لمجلة ” BAZAAR ” عن أن السبب في عدم ظهورها بعمل درامي في الموسم الماضي يرجع إلى عدم عثورها على النص الجيد الذي دائما ما تبحث عنه .

وخرجت ياسمين صبري بمفاجأة إلى الجمهور بإعلان اتجاهها إلى مجال التأليف حيث أشارت إلى أنها ستعود للتمثيل في رمضان المقبل 2022 بعمل من كتابتها .

فقالت : ” المسلسلات في رمضان مثل دوري أبطال أوروبا تجذب عددًا كبيرًا من المشاهدين في الشرق الأوسط وأنشغل حاليا في تأليف مسلسلي الجديد ” .

وتابعت : ” هناك مشكلة حقيقية في إيجاد نصوص فنية جيدة وهذا ما دفعني لاستخدام مخيلتي في كتابة قصة من حياتنا الواقعية غنية بالأحداث الحقيقية التي يمكن أن نتعرض لها جميعا .. فالنص من العوامل الأساسية لنجاح أي فيلم أو مسلسل ” .

وأضافت ياسمين صبري : ” لذلك اتخذت قراري بعدم المشاركة في أي عمل فني لا يعتمد على قصة مميزة وأعمل على تأليف وكتابة النص مع مجموعة من الكتّاب منذ مايو ويمكنني القول أنني مؤلفة القصة .. والتأليف موهبة فنية لديّ كنت أجهل وجودها ” .

وأشارت الفنانة المصرية في حديثها إلى ما قيل عنها بأنها لا تمتلك موهبة التمثيل مضيفة أنها تأثرت بذلك وصدقته في بعض الأوقات قائلة : ” لا يمكنني وصف تجربتي بأنها ناجحة جدًا فقد بدأت أصدق ما يشاع عني كمجرد فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية ” .

واستكملت : ” شاركت في أعمال تلفزيونية دون تركيز على التفاصيل لاقتناعي بأن الجمهور سيتابعني بكل الأحوال فلم أبذل أي جهد يذكر .. أنا ممتنة جدا لجمالي إلا أنني أمتلك العديد من الصفات الأخرى والجمال الداخلي لا يقل أهمية عن الجمال الخارجي ” .

واستطردت ياسمين صبري : ” الشهرة جعلتني أدرك المكانة التي يوليها الأشخاص لي بناءً على المظهر الخارجي وهو ما دفعني للعمل على تطوير شخصيتي وبناء توازن حقيقي ” .