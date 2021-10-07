الروائي التنزاني عبدالرزاق جرنة يفوز بجائزة نوبل في الأدب 2021

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

فاز الروائي التنزاني عبدالرزاق جرنة، الخميس، بجائزة نوبل في الأدب لعام 2021.



ولد عبدالرزاق جرنة عام 1948 ونشأ في جزيرة زنجبار في المحيط الهندي لكنه وصل إلى إنجلترا كلاجئ في نهاية ستينيات القرن الماضي.

بدأ الكتابة عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا في المنفى الإنجليزي، وعلى الرغم من أن اللغة السواحيلية كانت لغته الأولى، إلا أن اللغة الإنجليزية أصبحت أداته الأدبية، ونشر 10 روايات وعدد من القصص القصيرة.

وتعتبر جائزة نوبل في الأدب، الأرقى بين الجوائز الأدبية.

ويهتم عشاق الأدب والناشرون في كل أنحاء العالم بمعرفة هوية الفائز بهذه الجائزة المرموقة التي يُكشَف النقاب عنها في القصر الذي تتخذه الأكاديمية السويدية مقراً.

ومن بين الفائزين الـ 117 في فئة الأدب منذ بدء منح جوائز نوبل، بلغ عدد الأوروبيين أو الأمريكيين الشماليين 95، اي أكثر من 80%، وحصلت فرنسا وحدها على 13% من الجوائز. أما عدد الرجال من هذه اللائحة فيبلغ 101، في مقابل 16 امرأة فحسب.

ويتواصل موسم نوبل، الجمعة، إذ يُعلن في أوسلو اسم الفائز بجائزة السلام، في حين يُختتم الإثنين بالإعلان عن نوبل الاقتصاد.

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدي (1.14 مليون دولار).