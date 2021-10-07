شكرا لقرائتكم خبر عن تيريس جيبسون يسرد كواليس لقائه الأول مع أسطورة الملاكمة الراحل محمد كلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي تيريس جيبسون، بطل سلسلة fast and furious، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، بصورة تجمعه مع بطل الملاكمة الأسطوري محمد على، ليسرد كواليس لقاءه الأول مع البطل.

وكتب جيبسون على الصورة التي ظهر فيها محمد على وهو يرقد على السرير في الفترة التي سبقت رحيله منذ عده سنوات، "ماذا حدث يوم قابلت بطلي الحقيقي محمد على؟، كنت في منزله في باراديس فالي، أريزونا، وسمعت صوت محمد على يخترق مكبرات الصوت، وبعد ان اقتربت من غرفته وتمكنت أخيراً من رؤية البطل، كان جالساً يشاهد مبارياته السابقة في التلفاز".

وأضاف جيبسون "لقد صدمت وأحببت كل ثانية من تلك المقابلة، وقفت هناك وأتذكر ابتسامته حتي هذه اللحظة، كان الأعظم على الاطلاق وهو يشاهد نفسه في أوج عطائه داخل الحلبة، مشاهدة محمد على يشاهد نفسه غيرت حياتي بالكامل"، وتابع جيبسون قائلاً "خرجت في دهشة والتفت الى مدير أعماله الذى شرح لي لماذا يفعل ذلك دائماً، "على كان مثلنا جميعاً، شخص عادي، كلما كان يمر ببعض اللحظات السيئة بسبب تدهور حالته الصحية كان يدخل عرفته ويشاهد نفسه على شاشة التليفزيون، فهو يبتعد عن عظمته ويسلط الضوء على نفسه".



جيبسون مع محمد على