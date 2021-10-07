شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يكشف عن المهنة التى كان يتمنى العمل بها في الطفولة :"صاحب محل كنافة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد هنيدى، عن المهنة التى كان يتمنى العمل بها في الطفولة، وهو أن يكون صاحب محل كنافة.

وكتب هنيدى، تعليق على إحدى الصفحات على فيس بوك، جاء في البوست:"لو أنت مشيت ورا أحلام طفولتك كان زمانك شغال ايه دلوقتي"، وكتب قائلا:" كان نفسي ابقى صاحب محل كنافة .. اشتغل في رمضان واريح ال ١١ شهر الباقيين".



محمد هنيدى

ويحل النجم محمد هنيدى ضيفا على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتحدث الفنان محمد هنيدى، خلال الحلقة، عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.

كما يتحدث الفنان محمد هنيدى عن مدى سعادته بفيلمه الأخير الإنس والنمس الذي حقق إيرادات نحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004.

كما يتحدث الفنان محمد هنيدى عن ظهوره المميزعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، ويروي عددا من المواقف المضحكة خلال مسيرته الفنية وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج.